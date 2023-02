Gek op vintage? Geert showt zijn eigen vondsten én geeft tips voor jouw spullenjacht

Een reisje terug in de tijd met Geert Van Halewijck (41), zaakvoerder van vintagewinkel Møbelfabrik. Samen met Tanja Paldanius (45), modeontwerpster bij Lee, hun twee zonen Rolf (10) en Arne (7) en hun hond Pulla wonen ze in een herenhuis in Antwerpen, boven de meubelzaak.

“Møbelfabrik zag negen jaar geleden het levenslicht. Tijdens een van onze allereerste trips naar Denemarken om meubels voor de zaak op te halen, kocht ik deze buffetkast van H.P. Hansen uit de jaren zestig (op de openingsfoto van dit artikel, red.). Doet de naam niet meteen een belletje rinkelen? Dat kan. Het gaat om een kleinere Deense fabrikant, die zelf voor zowel het ontwerp als de productie instond, en op internationaal vlak niet zo heel actief is geweest. Hij maakte enkel kasten. Zijn sideboards zijn wel altijd al één van mijn favorieten geweest. Dat prachtige teakhout, die hoge afwerkingsgraad en die functionele lades. De manier waarop dit meubel in elkaar steekt en is afgewerkt, is echt ongelooflijk. Door het ladesysteem wordt de kastruimte ook optimaal benut. Voordien stond hier een grotere, hogere antiekkast, maar in deze kast, die in afmetingen een stuk kleiner is, kunnen we evenveel opbergen.”

“Toen we de kast aankochten, verkeerde hij in een goede staat. We hebben enkele vlekken uit het hout verwijderd, hem waar nodig bijgekleurd en hem in de olie gezet. Sindsdien vormt hij het pronkstuk in ons interieur. Ook de kinderen beseffen dat ze voorzichtig moeten zijn in de buurt van de kast, al zit er hier en daar toch wel al een klein krasje in het hout. Met twee jongens in huis is zoiets moeilijk helemaal te voorkomen. (lacht) Op dit moment zijn dergelijke sideboards wel erg in trek. Dat geldt ook voor onze Deense zitbank. Daardoor is de prijs van dergelijke producten enorm gestegen in acht jaar tijd. De verkoopprijs van toen is de aankoopprijs van nu. Vandaag de dag zal zo’n kast je bijgevolg al snel 3000 euro kosten.”

“Mijn vrouw en ik zijn altijd al in vintage geïnteresseerd geweest. Ook voor ik er mijn brood mee verdiende. Voor we hierheen verhuisden en vlakbij de Kloosterstraat woonden, kuierden we er elke zondag rond. Toen kochten we wel vooral kleinere stukken. Hier in huis staat bijgevolg veel vintage. Toch geldt dat niet voor alles. Omdat we op de eerste verdieping van ons herenhuis wonen, blijft ons interieur grotendeels ongewijzigd. Vooral de grote stukken blijven staan. Er zijn te veel trappen om met zetels en kasten heen en weer te zeulen.” (lacht)

Hier ga ik shoppen

“Voor liefhebbers van vintage design is Brussels Design Market een aanrader. Ik ga er ook zelf graag langs. Niet per se om spullen aan te kopen, maar om collega’s te ontmoeten en de vinger aan de pols van de sector te houden.”

Favoriet Instagramaccount?

“Noden_ is een prachtige vintagewinkel in Singapore. Op professioneel vlak is hun account voor ons een inspiratiebron, omdat ze prachtige spullen in huis hebben en de fotografie volledig in de lijn van onze smaak ligt.”

Mijn lievelingsstijl

“Mid-century design uit Denemarken. Waarom? De Deense fabrikanten zijn de grondleggers geweest van deze designstijl uit de jaren vijftig en zestig. Zelfs in de jaren veertig, toen de rest van Europa nog door de oorlog geteisterd werd, waren zij er al volop mee aan het experimenteren in hun ateliers. Hun producten zijn verder stuk voor stuk van topkwaliteit. Ook mijn grote voorliefde voor hout, dat altijd een centraal product is geweest in onze familie van antiekhandelaars en meubelverkopers, speelt een rol.”

Vintage spullen van Geert en Tanja

“Onze zetel van Hans Wegner is eigenlijk een bedbank waar je languit op kan liggen als je hem openklapt. We hebben hem nu zo’n drie jaar. Onze kinderen zijn er verzot op, omdat ze zich er fantastisch in kunnen verstoppen. Wie denkt nu ook dat ze in de zetel zitten?!” (lacht)

© Kaat Pype

“Een originele Artichoke-lamp van Louis Poulsen is tegenwoordig niet zo gemakkelijk meer te vinden. Ik trof deze per toeval aan op Brussels Design Market. Dat hij wit is, is een bijkomende troef. Hij gaat op in ons interieur. In koperkleur is hij ronduit prachtig, maar wel erg dominant aanwezig.”

© Kaat Pype

“Dit apothekerskastje uit de jaren vijftig komt uit een tandartspraktijk in Beveren. Het stond jarenlang weg te kwijnen in het atelier van mijn ouders tot ik het doorverkocht aan een handelaar. Toen mijn vrouw drie jaar later een open barkast wilde, kon ik het terugkopen van dezelfde verkoper.”

© Kaat Pype

“Dit stoeltje van Kai Kristiansen met zijn kromme pootjes staat hier nog niet lang. Wij lieten het overtrekken met een witte stof. Dat lijkt niet meteen een wijze beslissing met twee jongens is huis, maar de stof is vlekwerend.”

© Kaat Pype

Zelf op zoek naar vintage? Neem dan een kijkje op www.mobelfabrik.com en/of volg mobelfabrik.be op Instagram