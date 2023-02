Onze boekentips: zes studenten op een kot, maar wie van hen is de moordenaar?

Wij hebben het geweten

Catherine Chidgey

Bijzondere oorlogsroman over een kampcommandant in Buchenwald, zijn zwaar zieke vrouw en een joodse gevangene en arts die beweert een machine ontwikkeld te hebben die de vrouw kan genezen. Alle drie weven ze een web van leugens in de hoop te overleven.

Mozaiek, 480 blz., 27,99 euro

Lessen

Ian McEwan

Fantastisch boek waarin McEwan het leven van de Brit Roland Baines - zijn leven vertoont gelijkenissen met dat van de auteur - verweeft met alle grote gebeurtenissen van de laatste zeventig jaar. In zijn prachtige vertelstijl verheft McEwan één mensenleven tot grote literatuur.

De Harmonie, 640 blz., 27,50 euro

Kwaad bloed

Tine Bergen

Nieuwe psychologische thriller van de Leuvense Tine Bergen. Zeven studenten zitten samen op kot. Wanneer één van hen sterft, moet een van de zes anderen de dader zijn. De beste vriend van het slachtoffer wil de andere kotgenoten pas laten gaan als de moordenaar zich heeft bekendgemaakt.

Uitgeverij Vrijdag, 288 blz., 23,50 euro

Carlotta, de vrouw die rozen at

Kristien Dieltiens

Ze noemde zichzelf Carlotta, maar eigenlijk was haar naam Charlotte van België, de dochter van koning Leopold I. Gefictionaliseerde historische roman over een koningsdochter van wie het leven zich afspeelt op het kruispunt van eenzaamheid, verlangen en waanzin.

Borgerhoff & Lamberigts, 27,50 euro

De vuurtoren van Stalingrad

Iain MacGregor

Tachtig jaar na datum reconstrueert MacGregor in detail de slag om Stalingrad. Het resultaat is een nieuwe kijk op de legendarische slag, die met de nederlaag van het Duitse zesde leger meteen ook een keerpunt betekende in de Tweede Wereldoorlog.

De Arbeiderspers, 448 blz., 28,50 euro

jom

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden