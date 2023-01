Intrede van bruid wordt gedwarsboomd door kerkdeuren: “Is dat een voorteken?”

Een Filipijnse bruid gaat de wereld rond omdat ze even niet binnen kon in de kerk waar ze haar jawoord zou geven. De deuren weigerden dienst, hoe hard er ook aan getrokken werd. De vrouw zag er de humor van in en kon na enkele pogingen toch in het huwelijksbootje stappen. “Is dat een voorteken?”, klinkt het op sociale media waar de beelden al honderdduizenden keren werden bekeken. Volgens de maker van de beelden was dat echter niet het geval: de rest van het huwelijk verliep vlekkeloos en het echtpaar is nog steeds gelukkig getrouwd.