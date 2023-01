Drugsdealer en klant op heterdaad betrapt in auto in Diest

De politie Demerdal heeft zondagnacht in een voertuig een drugsdealer op heterdaad betrapt nadat hij net cocaïne en ketamine had verkocht aan zijn passagier. De twintiger is aangehouden onder elektronisch toezicht.

Maandagochtend controleerde de politie rond 0.15 uur een voertuig op Schoonaerde in Diest. In de wagen zat naast de bestuurder ook een passagier. De 26-jarige passagier uit Diest was in het bezit van cocaïne en ketamine, die hij zonet van de bestuurder van het voertuig, een 25-jarige man uit Sint-Agatha-Berchem, zou hebben gekocht. In het voertuig werd een som cash geld aangetroffen en in de middenconsole troffen de agenten 16 zakjes cocaïne en 10 zakjes ketamine aan.

De bestuurder legde bekentenissen af over de verkoop van cocaïne en ketamine. Het parket van Leuven vorderde voor de bestuurder van het voertuig een gerechtelijk onderzoek wegens inbreuken op de drugswetgeving. De man werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zijn aanhouding bevolen heeft onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Het onderzoek zal verder gevoerd worden onder leiding van de onderzoeksrechter. tb