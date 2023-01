Truiense BelOrta Bloesembar krijgt volwaardig restaurant: “Barbecueën tussen de bloesems”

De lente - en dus ook het bloesemseizoen - komt steeds dichterbij: op zaterdag 1 april opent de pop-up Bloesembar in Velm opnieuw de deuren. “Tijdens onze boostereditie vorig jaar hebben we al geëxperimenteerd met lekker eten”, zegt Peter Onkelinx. “Dat viel erg goed in de smaak, zeker bij grote groepen. De bloesems zijn echt een nationaal product: eten in dit prachtige decor is een hele beleving.”

Jeroen Blues en Ilse Vrancken van het Kookatelier. — © RR

Langdurige samenwerking

Dit jaar zullen er naast 2000 bloesembarplaatsen dan ook 120 vaste restaurantzitjes zijn. “Jeroen Blues en Ilse Vrancken van het Kookatelier in Zepperen zullen achter het fornuis staan van het restaurant in onze tent. Eén van hun specialiteiten is barbecue en die trekken ze door in drie formules: classic, super en deluxe. Op zondag verzorgen ze ook het bloesemontbijt, deze formules zijn op reservatie. Voor andere gerechten kan je zonder reservatie terecht, denk maar aan nacho’s, croques, Haspengouwse hamburger, salades, pasta’s en ijsjes. Het spreekt voor zich dat er veel met lokale producten gewerkt zal worden. Het is de bedoeling dat dit een langdurige samenwerking wordt.”

“Voor het restaurantgedeelte moet je trouwens wel reserveren”, voegt Peter nog toe. “Op één dag tijd kregen we al 300 inschrijvingen binnen voor de bloesembarbecues. Er op tijd bij zijn, is dus de boodschap!”

Info: www.bloesembar.com