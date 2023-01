Haas toont als eerste zijn bolide voor het nieuwe F1-seizoen

Het Amerikaanse Haas heeft als eerste F1-team zijn nieuwe kleuren voor 2023 getoond. De auto komt grotendeels in het zwart en ziet er vooral in zijaanzicht sierlijker uit.

In de winter ligt de Formule 1 altijd enkele maanden stil, maar in de thuisbasis van de teams is dit de meest hectische periode van het jaar. De nieuwe bolides worden bedacht, getekend en onderdeel per onderdeel geproduceerd, en altijd weer is het een race tegen de klok om tijdig klaar te geraken. De eerste officiële testen vinden plaats in Bahrein van 23 tot 25 februari. De eerste race van het nieuwe seizoen start een dikke week later op 5 mmaart, eveneens op het circuit van Sakhir.

Ook Haas is nog volop bezig met die wagen, de VF23, en het toonde wel zijn nieuwe kleurenschema, maar niet de nieuwe auto zelf. Vorig jaar was de auto nog grotendeels wit met rood. Nu is zwart de hoofdtoon. “We hopen dit jaar met meer regelmaat in de punten te finishen”, gaf eigenaar Gene Haas mee. Vorig jaar eindigde zijn renstal als achtste bij de constructeurs. In het nieuwe seizoen rekent de Amerikaanse ondernemer op de Deen Kevin Magnussen en de Duitse veteraan Nico Hulkenberg, die de voorkeur kreeg op zijn landgenoot Mick Schumacher.

Haas zal zijn eerste rondjes draaien tijdens een zogenaamde filmdag in Silverstone op 11 februari. Teams mogen bij zo’n gelegenheid 50 kilometer rijden op speciale demo-banden, met de bedoeling om promotiemateriaal op te nemen. Precies afstelwerk is daarbij onmogelijk, maar zo’n filmdag wordt wel gebruikt voor een shakedown, een test om te kijken of alle systemen werken zoals voorzien. (mc)