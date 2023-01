Lisa Lefere opent drukke en cruciale februarimaand voor Essevee met derby tegen Club YLA: “Nog iets recht te zetten na onverdiende nederlaag uit de heenronde”

Geen competitiematch vorig weekend voor de vrouwen van Zulte Waregem in aanloop naar de derby tegen Club YLA. Spits Lisa Lefere kwam wel in actie en liet met twee goals bij de beloftenploeg zien klaar te zijn voor de laatste rechte lijn richting play-offs. Om kwalificatie voor Play-off 1 veilig te stellen is vermijdbaar puntenverlies uit den boze voor Essevee.

Voor Zulte Waregem breken de weken van de waarheid aan. Een bijzonder drukke en zware februarimaand met een dubbele confrontatie tegen Standard en ook nog de halve finales van de Beker van België, eveneens tegen de Luikenaars, zal veel duidelijk maken over de play-off-ambities van Essevee.

Eerste horde komende zaterdag is de derby bij Club YLA. In de heenronde werd op de openingsspeeldag met 0-2 verloren, een match die aanvalster Lisa Lefere zich nog levendig herinnert.

“Niet onder de indruk”

“We drukten blauwzwart in de tweede helft volledig weg, dwongen kans na kans af, maar konden de 0-2-achterstand niet meer uitwissen”, vertelt ze. “Met het gevoel dat we nog iets recht te zetten hebben moeten we zaterdag ook aan de aftrap komen. De voorbije weken lieten we in de matchen tegen OHL en Anderlecht al zien dat we de kloof met de toppers in de reeks dit seizoen gevoelig hebben verkleind. Dat leverde tot dusver nog geen driepunter op, aan ons om daar zaterdag verandering in te brengen. Club beschikt over een heel sterke aanvalslinie waar Red Flame Davinia Vanmechelen de lijnen uittekent, maar wij zullen ons zeker niet onder de indruk tonen.”

De 25-jarige Lisa Lefere trof dit seizoen al zeven keer raak en toonde zich ook in de beloftenmatch van vorig weekend met twee goals beslissend.

“Ik scoorde eigenlijk drie keer, want een bal die duidelijk over de doellijn ging werd door de grensrechter niet goedgekeurd als doelpunt. Jammer, want dat kost onze beloften in volle degradatiestrijd toch twee punten. Wel kan ik tevreden terugkijken op mijn prestatie. Ik heb al het hele seizoen de goede vorm te pakken en ben erop gebrand dat ook zaterdag te laten zien. Of dat nu als basisspeelster of als invalster is, ik ben in elk geval klaar voor de strijd. Ik scoorde al heel vaak tegen Club en hopelijk kan ik die lijn zaterdag doortrekken”, besluit Lisa Lefere die na enkele jaren bij de beloftenploeg weer vast deel uitmaakt van de A-kern.