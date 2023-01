Geen EK puntenkoers voor Lotte Kopecky op EK baanwielrennen, maar wel afvalling, omnium en ploegkoers: het programma van de Belgen in Grenchen

Lotte Kopecky kent haar programma voor de Europese kampioenschappen baanwielrennen, die worden verreden van woensdag 8 februari tot en met zondag 12 februari in het Zwitserse Grenchen. Ze komt driemaal in actie: in de afvallingskoers, het omnium en de ploegkoers. In de puntenkoers verdedigt ze haar Europese titel niet.

Kopecky is de uittredende Europese kampioene in de afvallingskoers en in de puntenkoers, maar zal dus enkel in die eerste discipline haar titel verdedigen. De afvalling staat op donderdag 9 februari geprogrammeerd. Nadien komt Kopecky nog in actie in het omnium (vrijdag 10 februari) en in de ploegkoers (zondag 12 februari), die ze samen met Shari Bossuyt zal betwisten. Kopecky en Bossuyt zijn de regerende wereldkampioenen in de ploegkoers.

De keuze om haar titel in de puntenkoers niet te verdedigen, komt er met het oog op de ploegkoers, zo vertelde Kopecky dinsdag tijdens een persmoment in Gent: “De ploegkoers op het EK is belangrijk om punten te pakken voor de Olympische Spelen van Parijs. Mocht ik na de afvalling donderdag en het omnium vrijdag ook de puntenkoers zaterdag afwerken, dan zou de ploegkoers op de vierde dag vallen. Dat zou iets te veel van het goede zijn. Dus hebben we gekozen voor een hersteldag daags voor de ploegkoers.”

Programma van de Belgen

Het voorlopige programma van de Belgische selectie tijdens de Europese kampioenschappen baanwielrennen, die worden verreden van woensdag 8 februari tot en met zondag 12 februari 2023 in het Zwitserse Grenchen:

Vrouwen:

8 februari:

Teamsprint: Nicky Degrendele, Valerie Jenaer, Julie Nicolaes, Elke Vanhoof

Scratch: Shari Bossuyt

9 februari:

Sprint: Nicky Degrendele, Julie Nicolaes

Afvalling: Lotte Kopecky

10 februari:

Sprint: Nicky Degrendele, Julie Nicolaes

Omnium: Lotte Kopecky

11 februari:

Tijdrit: Valerie Jenaer, Julie Nicolaes

Puntenkoers: Shari Bossuyt

12 februari:

Keirin: Nicky Degrendele, Valerie Jenaer

Ploegkoers: Lotte Kopecky/Shari Bossuyt

Mannen:

8 februari:

Ploegenachtervolging: Tuur Dens, Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Thibaut Bernard, Brem Deman

Afvalling: Jules Hesters

9 februari:

Ploegenachtervolging: Tuur Dens, Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Thibaut Bernard, Brem Deman

Puntenkoers: Fabio Van den Bossche

10 februari:

Individuele Achtervolging: Noah Vandenbranden, Thibaut Bernard

Scratch: Tuur Dens

11 februari:

Omnium: Lindsay De Vylder

12 februari:

Ploegkoers: Robbe Ghys/Fabio Van den Bossche