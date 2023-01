Italiaan Milan spurt het snelst in Saudi Tour, Groenewegen blijft leider

De tweede etappe in de Saudi Tour werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De olympisch kampioen in de ploegenachtervolging spurtte het snelst aan het eind van een winderige woestijnetappe.

De etappe van Winter Park richting Shalal Sijlyat Rocks was biljartvlak maar speelde zich vooral in de open vlaktes af. En daar heerste de wind en dat leverde in volle finale het nodige spektakel op. Waaiers dus, en dat zorgde voor een pelotonnetje van een dertigtal renners. Pas op een zestal kilometer van de finish kwam het tot een hergroepering.

De Deen Norsgaard (Movistar) probeerde nog de dans te ontspringen maar de renners van Jayco - AlUla hielden alles netjes onder controle en zorgden ervoor dat er in het desolate woestijnlandschap alsnog door een omvangrijke groep werd gesprint. Met een brede laatste rechte lijn van vijf kilometer, met een wind die uitnodigde voor waaiers, bleef het afwachten hoe het peloton zou reageren.

Op twee kilometer van de finish was ook Norsgaard eraan voor de moeite en was het duidelijk dat alles op een spurt zou uitdraaien. De ploegmaats van Dylan Groenewegen namen resoluut het heft in handen maar liet zich verrassen door de jonge Italiaan Jonathan Milan (Bahrein-Victorious).