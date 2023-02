Onze weekendtips: unieke trailrun door het Nationaal Park Hoge Kempen of de Dikke Schijven Party

In het gebied Bergerven in Dilsen-Stokkem wordt een unieke trailrun met vier afstanden georganiseerd. — © Trisport MnK

Van een avontuurlijke trailrun tot een oldtimeronderdelen- of grote platenbeurs: ook dit weekend is er opnieuw van alles te beleven in je buurt.

Ontdek Nationaal Park Hoge Kempen op een andere manier

Hou je van een goede jogging? Dan is de Trailrun Bergerven in Dilsen-Stokkem iets voor jou. In het gebied Bergerven wordt een unieke trailrun met vier afstanden georganiseerd. Het parcours wordt nog uitdagender dan de eerste editie. De lange afstand van 24 km laat geen helling links liggen en telt maar liefst 600 hoogtemeters. Daarnaast zijn er nog afstanden van 12 en 17 km en een start-to-trail van 6,5 km.

Op 4/2 vanaf 9 uur opening van het secretariaat, Bivak Schootshei, Kanaalstraat 6 in Dilsen-Stokkem. Info: www.trisportmnk.com

© Trisport MnK

Sterren kijken

Wist je dat de zon een gewone onopvallende ster is tussen miljarden andere sterren in onze Melkweg? Ze heeft een gemiddelde temperatuur en afmeting en doet het qua gevaarlijke ultraviolet straling rustig aan. Haar licht en warmte is voor ons onmisbaar. Was ze anders geweest, dan had het leven op onze planeet er compleet anders uit gezien. Astronomen nemen je tijdens de voordracht in Genk mee langs de familie van de sterren. Erna neem je een kijkje door de telescoop.

Op 4/2 om 20 uur in Cosmodrome, Planetariumweg 18-19 in Genk. Info: www.kattevennen.be

© Stad Genk

Terugkeer van de Limburgse discotheken

Trek je dansschoenen maar aan, want de legendes uit de Limburgse discotheken komen terug. Tijdens de Nacht van de Dancings nemen verschillende Limburgse dj’s opnieuw plaats achter de draaitafels. Zo kan je in zaal Commerce in Lommel Patrick Lodewijks van de Shaft aan het werk zien, maar ook Clinton van de Dockside en Montini en Filip Vanderputte, de voormalige dj van het Karrewiel en de Mondial. Dat wordt knallen.

Op 10/2 vanaf 20 uur in zaal Commerce, Dorp 12 a in Lommel. Info: www.facebook.com/Oldskoolbelgium

© RR

Op zoek naar platen?

Voor platenliefhebbers is er op 5 februari een grote platenbeurs in Trixxo Arena in Hasselt. De beurs biedt meer dan 350 meter aan vinyl, cd’s en muziekmemorabilia. Het is de grootste platenbeurs van de provincie. Je kan er platen uit alle genres vinden, evenals collector items, van ABBA tot ZZ Top.

Op 5/2 van 10 tot 17 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info: www.dipro.be/nl/beurzen/platen-cd-beurs

© Shutterstock

Akkervogels in de kijker

Trek samen met Natuurpunt Lanaken doorheen de ruilverkavelingen van Veldwezelt, Hees, Rosmeer en Mopertingen tijdens een fietstocht van ongeveer 12 kilometer. Je gaat er op zoek naar akkervogels, zoals de blauwe kiekendief, torenvalk, ringmus, kneu, groenling, geelgors, roek en grote zilverreiger. Heel wat vogelsoorten in landbouwgebied hebben het moeilijk. Tijdens deze fietstocht worden ook de vogels geteld.

Op 5/2 om 9 uur aan de sporthal in Veldwezelt, Omstraat in Lanaken. Inschrijven is verplicht en kan via: www.natuurpunt.be/agenda/fietstocht-akkervogels-de-kijker-59409

© Natuurpunt Lanaken

De wereld van Enzo Mari

Op donderdag 9 februari opent C-mine in Genk officieel de tentoonstelling ‘Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli’. De expo is gewijd aan het werk en de ideeën van de visionaire Italiaanse ontwerper, kunstenaar en theoreticus Enzo Mari (1932-2020). Ze toont nooit eerder vertoonde projecten, modellen, tekeningen, films en posters uit het Enzo Mari Archive. De expo bevat ook een reeks van documenten en video-interviews uit het archief van curator Hans Ulrich Obrist.

Op 9/2 om 20 uur in C-mine, C-mine in Genk. Info & tickets: www.c-mine.be

© Triennale Milano - foto Gianluca Di Ioia

Op zoek naar oldtimer onderdelen?

Voor de 26ste keer organiseert de Kempense Kever Club haar internationale indoor ‘Swapmeet’. De beurs vindt voor de eerste keer in de Soeverein in Lommel plaats. Je vindt er een groot aantal onderdelen, gereedschappen, gadgets en informatie over de restauratie of conservatie van je geliefde oldtimer. Zowel handelaars als hobbyisten bieden er producten en diensten aan. Ook zijn er een aantal clubs met hun mooiste auto’s aanwezig.

Op 5/2 van 9.30 tot 16.30 uur in De Soeverein, Sportveldenstraat 10 in Lommel. Info: www.facebook.com/deKempenseKeverClub

© Kempense Kever Club

Dikke Schijven Party

Gooi die dansbenen maar los, want op 4 februari organiseert het oudercomité van de gemeentelijke basisschool in Diepenbeek een Dikke Schijven Party. Dj van dienst is Filip Vanderputte. Jarenlang joeg hij in het Karrewiel de hits erdoor: van slow time sexy time tot ‘The Fly is Dead’. Het belooft een swingende avond te worden.

Op 4/2 vanaf 21 uur in de Sporthal van de Provinciale school, Stationsstraat 36 in Diepenbeek.

© Oudercomité COMaf

Wintergasten en thuisblijvers in Schulensbroek

In het Schulensbroek in Lummen komen tal van trekvogels overwinteren of rusten tijdens hun tocht, maar er blijven ook een heleboel vogels gewoon trouw op post in de winter. Tijdens een wandeling van ongeveer 8 kilometer maak je kennis met de verschillende vogels en geniet je van het mooie uitzicht over het Schulensmeer en de uitgestrekte graslanden van het Schulensbroek.

Op 5/2 van 14 tot 17 uur aan het Bezoekerscentrum Schulensmeer, Demerstraat 60 in Lummen. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/thuisblijvers-en-wintergasten-schulensbroek-lummen-57260

© Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek

Creaturen van de nacht

Als de nacht valt, komt onze dierlijke kant naar boven. Dat tonen Toneelhuis en Jaouad Alloul in Venus in Libra in Hasselt. Plaats van afspraak is The Last Mermaid, een nachtclub waar Coco als koningin van de nacht over de dansvloer heerst. De aanleiding van deze gevaarlijk swingende theatrale belevenis was voor Jaouad Alloul het moment waarop een EU-parlementair met een anti-LGBTQIA+ agenda tijdens de lockdown betrapt werd op een seksfeest voor homomannen.

Op 8/2 om 20 uur in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

© Kurt van der Elst

Uitgebreide agenda

CONCERT

Zaterdag 4 februari

Orgelconcert

Orgelist Rob Nederlof concerteerde in de loop der jaren in vele concertzalen en kerken in heel Europa. De stadsorganist van Tilburg geeft nu een concert in Hasselt.

Sint-Quintinuskathedraal, Vismarkt in Hasselt.

Om 15 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 4 februari

While the moon

Sommige muzikanten kunnen dat. De tijd stil zetten. Vaak niet eens met die bedoeling. Ze zingen liedjes recht uit de ziel. Die raken anderen dan weer recht in het hart. Naima Joris is zo’n zangeres.

De Velinx, Dijk 111 in Tongeren.

Om 20.30 uur

Basistarief: 22 euro

Zaterdag 4 februari

De Frivole Framboos

Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano en hopen humor, dat is de Frivole Framboos. Ze zitten al 43 jaar in het vak en toerden van Nederland tot Zwitserland. Ze stonden in een half jaar tijd zelfs acht keer in Parijs.

CC Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik.

Om 20.15 uur

Basistarief: 22 euro

VARIA

Zaterdag 4 februari

Lena’s lievelingstrui

Kom luisteren naar het verhaal van Lena’s lievelingstrui. Erna knutsel je samen een kleurrijke trui.

Clavis Conceptwinkel, Herkenrodeabdij 4b in Kuringen.

Om 15 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 5 februari

Winterjogging

Uitgestippelde joggingroutes van 5, 7,5 en 10 kilometer met vrij vertrek.

KH Broederband, Mergelstraat 11 in Riemst.

Tussen 8 en 11 uur

Basistarief: gratis

Zondag 5 februari

Kleutervoorlezen

Een voorleesmoment voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar. Jouw kleine spruit kan komen genieten van de mooiste verhalen, expressief verteld door de voorleesjuffen.

Bibliotheek, Marktplein 24 a in Diepenbeek.

Om 11 uur

Basistarief: gratis

THEATER

Zaterdag 4 februari

Toneelschap Beumer & Drost

Filmtheater van de aller, allerbovenste plank voor alle volwassenen vanaf 8 jaar. ‘Middelkerke, Oklahoma’ is het bijna waargebeurde verhaal van Boet Butterboer. Boet, wiens ouders uit het Vlaamse Middelkerke kwamen, werd zelf in het Amerikaanse Middelkerke geboren.

CC De Kimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen.

Om 19 uur

Basistarief: 7 euro

Zaterdag 4 februari

Pieter Verelst

Pieter Verelst is wellicht een van de spannendste comedians van zijn generatie. Na ‘Mijn broer en ik’ en ‘Amai’ is hij nu al een nieuw universum aan het bouwen voor zijn derde avondvullende voorstelling ‘Ten Aarzel’. Absurd cabaret van heel hoog niveau.

Cultuurhuis Casino, Varenstraat 22a in Houthalen-Helchteren.

Om 20.15 uur

Basistarief: 14 euro

Zaterdag 4 februari

Kamagurka & Herr Seele

Al veertig jaar zijn Kamagurka en Herr Seele vrienden. Ze staken samen iconische tv-programma’s in elkaar, creëerden samen kunst en tot op vandaag maken ze samen de strips van Cowboy Henk. Het is zeventien jaar geleden dat ze samen op de planken hebben gestaan.

Cultuurhuis De Zeepziederij, Malta 11 in Bree.

Om 20.15 uur

Basistarief: 20 euro

WANDELEN

Zondag 5 februari

Op zoek naar de klapekster

Wandel mee en ga samen op zoek naar de klapekster in de vallei van de Grote Beek.

Manege van Leopoldsburg, Walhemstraat in Leopoldsburg.

Om 9 uur

Zondag 5 februari

Midwinterwandeling

Natuurwandeling in de Maten onder leiding van een natuurgids. Samen bekijk je hoe in putje winter de natuur het seizoen doorkomt.

Slagmolen, Slagmolenweg 76 in Genk.

Om 9 uur

Basistarief: gratis