De Waggelerre vieren zesmaal elf

‘s-Gravenvoeren

Het getal 11 noemen wij het gekkengetal, omdat het alleen te delen is door zichzelf. En omdat 11 tussen 10 (het volmaakte getal) en 12 (het heilige getal) staat. We weten, intussen wel dat in carnavalsmiddens het getal 11 speciaal is. Een extra dimensie krijgt het zotskapgebeuren wanneer een vereniging dan ook een van de veelvouden ervan in haar blazoen mag dragen. Dit jaar mogen ‘De Waggelerre’ van ’s-Gravenvoeren hun ‘zesmaal elf jubileum’ feestelijk vieren. Dit gebeurt met een grote zitting op 4 februari, met een rondgang door het dorp met de nieuwe carnavalswagen op 11 februari, met een jubileum dag op 12 februari en met een feestelijke optocht met vastenavond op dinsdag 21 februari.