Wouter Vrancken: “In Eupen met dezelfde energie starten als tegen Seraing”

“We moeten de inhaalmatch in Eupen aanvatten zoals de wedstrijd in Seraing”, meent Vrancken. “Met heel veel energie, vanaf de eerste minuut. Eupen is een ploeg met diverse kwaliteiten. Spelers als Paeshuyse en Van Genechten, die ik onder mijn hoede had in respectievelijk Mechelen en Genk, brengen net als Lambert en Magnée veel mentaliteit. Daarnaast kennen we de kwaliteiten van Stef Peeters, die mogelijk zijn rentree maakt. Voeg daar de snelheid van N’Dri en Nuhu en het scorend vermogen van Prevljak aan toe en je weet dat Eupen niet te onderschatten valt.”

Dinsdag wordt een ruime selectie bekendgemaakt, woensdagochtend moet blijken of ook enkele lichte twijfelgevallen (Cuesta, Heynen...) topfit zijn en klaar om te starten.

Jan Boden

Vrancken kwam ook nog even terug op de versterking voor zijn staf, die maandag werd binnengehaald. “Jan Boden komt ons drie dagen per week versterken als videoanalist. Hij blijft deeltijds zelfstandig aan de slag in de IT-wereld maar wordt een enorme steun voor onze vaste analist Peter Persoons. Ik werkte al vier jaar samen met Jan, hij kent dus onze spelprincipes en heeft geen inloopperiode nodig. Met deze extra hulp zullen we nog sneller en dieper kunnen gaan in onze analyses. Zo willen we op elk vlak blijven stappen vooruit zetten in onze sportieve werking.”