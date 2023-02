Rundsvlees met pinda, pomelosalade met koriander en abrikozentaart: op culinaire wereldreis

Geen fan van de traditionele keuken? Dan is ‘Al het eten van de wereld’ vast iets voor jou. Het kookboek staat boordevol “avontuurlijke gerechten” die je mee op wereldreis nemen. Liefhebber van de Peruaanse keuken, of hou je meer van Israëlisch? Of zet je toch liever iets Indisch op het menu vanavond? Er is voor elk wat wils. Wij serveren je rundsvlees met wijnsaus en groene pindasaus, een abrikozentaart zonder bloem en pomelosalade met korianderdressing.