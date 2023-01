Slaat Arnaud De Lie al toe in openingsrit van de Ster van Bessèges?

Met Alès-Alès begint woensdagmiddag de eerste Franse rittenkoers, de Ster van Bessèges-Tour du Gard die tot zondag loopt. Het is een bij onze landgenoten populaire meerdaagse want 33 Belgen staan ingeschreven. Alleen de Fransen doen met 52 renners beter.

Onder de bekendere namen zijn er bij Israel-Premier Tech Sep Vanmarcke en Dylan Teuns. Of een Arnaud De Lie die in Alès zijn derde koersdag aansnijdt en De Buyst als lead out bij heeft. In de openingsrit krijgt hij met een licht hellende aankomst al een eerste kans op een tweede seizoenszege.

Bij AG2R-Citroën rijden met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen twee landgenoten in een team dat Benoît Cosnefroy als kopman uitspeelt. Al is dat relatief in een vijfdaagse die traditioneel beslecht wordt in de afsluitende tijdrit van 10,7 km in Alès, die eerst vlak begint maar eindigt boven aan het Sanctuaire Notre-Dame des Mines.

Vorig jaar won Benjamin Thomas de Ster van Bessèges vóór Alberto Bettiol en Tobias Halland Johannessen. Twee jaar geleden wonnen met Timothy Dupont en Tim Wellens twee landgenoten. Laatstgenoemde werd toen ook eindoverwinnaar.

De aanwezige Belgische ploegen zijn Alpecin-Deceuninck (met De Bondt), Lotto-Dstny, Flanders-Baloise en Bingoal WB. (hc)