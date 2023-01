Sus vraagt inkom voor zijn verjaardagsfeest en schenkt opbrengst aan goed doel

Peer

Sus van Ham (52) organiseerde zaterdag een laat verjaardagsfeestje voor zijn 50ste verjaardag. Door corona was het feest nog niet eerder doorgegaan.

De rockparty ging door in de Music Club van The Other Side in Peer. En het was niet zomaar een feestje: iedereen die wou komen, moest 5 euro toegangsprijs betalen. Dat bedrag ging integraal naar de vzw ’t Kietelt. “Dat is een goed doel dat verjaardagsdozen schenkt aan kinderen die het wat minder goed hebben”, legt Sus uit. “Die dozen zijn dan gevuld met alle benodigdheden voor een onvergetelijk feest. Er zijn steeds meer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren. ’t Kietelt zorgt ervoor dat elk kind een feest krijgt met alles erop en eraan.”

Sus is muzikant en muziekleraar aan de muziekschool Make Music in Bree. Daardoor stonden ook Jeans & Queens en A Lot(te) of Bass op het podium, de bandjes van enkele leerlingen van de muziekschool. De Breese Lotte Claus van A Lot(te) of Bass werd eerder al bekend door haar deelname aan Belgium’s Got Talent. (peb)