Opnieuw tegenslag voor Christian Eriksen: Manchester United moet het drie maanden zonder Deense middenvelder doen

“Er is hoop dat Christian op tijd kan terugkeren om een rol te spelen in de eindfase van de competitie”, zo klinkt het op de clubwebsite. De middenvelder speelde tot dusver 31 wedstrijden dit seizoen. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en negen assists. Afgelopen zomer tekende Eriksen een driejarig contract op Old Trafford na zijn overstap van Brentford.

Eriksen stapte in 2021 over van Tottenham naar Inter Milaan maar werd tijdens het EK het slachtoffer van een hartstilstand in de partij tegen Finland. De middenvelder overleefde maar kreeg geen toestemming om in Italië te voetballen omdat er een defibrillator werd ingeplant, wat in Italië verboden is. Manchester United gooide een reddingslijn uit en legde de middenvelder onder contract.