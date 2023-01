Wouter Vrancken: “Paul Onuachu geeft geen enkel signaal dat hij koste wat kost weg wil”

“Ik ben natuurlijk niet naïef en besef dat het niet uitgesloten is dat Paul alsnog vertrekt”, opende Wouter Vrancken. “We weten hoe het voetbal in mekaar steekt. Maar ik kan alleen maar enorm tevreden zijn met de manier waarop mijn aanvaller in dit verhaal staat. Hij heeft dinsdagochtend héél scherp getraind. (Lacht) Ik denk niet dat hij ooit meer gescoord heeft in oefenpartijtjes tijdens een training. Ik heb met hem een goed gesprek gehad, daarin gaf hij geen enkel signaal dat hij koste wat kost weg wil. Hij geeft aan dat hij zich nog steeds heel goed voelt in Genk. Ik heb in dat gesprek niet geprobeerd om hem te overhalen om zeker te blijven. Dat zal ik nooit doen. Ik probeer een band op te bouwen met mijn spelers. Met een duidelijke communicatie, zodat ze weten wat we aan mekaar hebben. Daarom ben ik er ook zeker van dat, indien er geen transfer komt, Paul zich volledig zal geven in Eupen. Hij mengde zich ook al actief in de tactische gesprekken die we hadden over de tegenstrever.”