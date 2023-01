Jill zat vijf jaar thuis met een burn-out, en is nu weer aan de slag, “maar ik zal nooit meer dezelfde worden als vroeger”

Geel

240.000 Vlamingen zijn langer dan een jaar afwezig op de werkvloer. Dat is een absoluut record. Jill Cruysberghs (48) uit Geel kan ervan meespreken: ze heeft vijf jaar thuisgezeten met een burn-out. Vandaag werkt ze zestien uur per week en begeleidt ze collega’s die zelf in een burn-out terechtkomen. “Het heeft lang geduurd voor ik een vacature vond waar ik weer in kon beginnen”, zegt Jill. “Alle vacatures waren minstens voor twintig uur in de week. Maar met zoveel uren na een burn-out terug beginnen, kon voor mij echt niet.”