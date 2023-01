Nederlandse trein die testritten maakt in België al beklad met graffiti

Gespot in Hasselt: een van de treinstellen van de Nederlandse operator Arriva is al door vandalen beklad met graffiti. De treinen maken sinds kort testritten in ons land in de aanloop naar de Drielandentrein Luik-Maastricht-Aken. De trein werd in Wallonië gevandaliseerd.

Vorige week schreef Het Belang van Limburg dat de blauwwitte treinen van het Nederlandse Arriva volop testritten uitvoeren op het Belgische spoorwegnetwerk. De reden daarvoor is dat Arriva vanaf december de Drielandentrein wil inleggen, een rechtstreekse verbinding tussen Luik, Maastricht en Aken. De treinen duiken sinds kort onder meer op in Hasselt.

Maar inmiddels is een van de Nederlandse treinstellen al het doelwit geworden van vandalen, die er graffiti op spoten. De trein in kwestie stond maandag in het station van Hasselt. “We weten dat de graffiti is aangebracht in Ronet, in de buurt van Namen”, zegt woordvoerder Stefan Claessens van Arriva. “Dat gebeurde in de nacht van dinsdag 24 januari op woensdag 25 januari. Het proces hieromtrent in België loopt via de leverancier van onze treinen. Er wordt nog bekeken of er aangifte wordt gedaan.” siol