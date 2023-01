Jonge boeren schenken 3.000 euro aan Sint-Vincentius

Peer

De organisatoren van het maïsdoolhof in Peer en de jonge boeren van Groene Kring Peer schenken samen een cheque van 3.000 euro aan Sint-Vincentius. Daarmee willen ze het belang van betaalbaar voedsel aankaarten, wat vandaag niet vanzelfsprekend is.

Het bedrag werd overhandigd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Peerse landbouwcommissie. “Het is zeker niet de leukste periode in de land- en tuinbouw”, zeggen voorzitters van de Groene Kring Peer Stef Hillen en Bedrijfsgilde Peer Peter Smeets, die allebei een landbouwbedrijf runnen. “Maar met deze gift willen we toch ook een positief signaal geven, eentje van verbondenheid. Boeren en burgers hebben elkaar nodig. Lokaal, veilig en betaalbaar voedsel verenigt ons allemaal.”

De voorzitters wezen op het groot aantal stoppende landbouwbedrijven. “Op 12 jaar tijd is het aantal zelfs gedaald met 14%”, aldus Hillen en Smeets. “Oudere boeren denken aan vervroegd pensioen en de resterende jonge boeren wachten met een overname van het familiebedrijf tot er meer zekerheid is. Hopelijk wordt het geen afstel, want het zijn deze jonge landbouwers die moeten zorgen voor onze voedselvoorziening.” (gvb)