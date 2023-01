Vicky wil de wereld een beetje mooier maken met nieuwste kinderboek

Een lief feetje dat de wereld mooier wil maken. Dat is Rozepoos, het hoofdpersonage in het nieuwste kindervertelboek van Vicky Lenssen. De schrijfster uit Dilsen-Stokkem bracht eerder al verschillende kinderboeken uit.

Vicky schreef een verhaal/gedicht over Rozepoos, een lief feetje dat de wereld mooier wil maken. Beetje bij beetje en op haar eigen manier. Omdat ze alles over schitteren weet, laat ze elke avond de sterrenhemel glinsteren in de donkerzwarte nacht. Ook komt haar toverstaf meer dan eens van pas, want ze is zeker niet alleen daar op haar speciale plekje. Een lieve kleine maanfee kijkt elke avond mee hoe de magische lichtjes van de sterren en de maan aan gaan. Dan schudt feetje Rozepoos eens goed met haar fonkeldoos.

Het verhaal wordt verteld in rijmvorm en de alinea’s tellen consequent twaalf regels. Zo blijft het lezen en voorlezen ook leuk voor de (aller)kleinsten. Rozepoos is een perfect voorleesboek voor de kleintjes en een magisch leesboek voor kinderen tot 8 jaar. De tekeningen zijn van de hand van Rudi Bagusat. Zij voeren je, samen met de tekst, naar een feeërieke wereld vol schoonheid, vriendschap en verwondering.

Rozepoos telt 60 geïllustreerde pagina’s, kost 20,95 euro (+ verzendingskosten) en is verkrijgbaar bij Vicky zelf (vicky.lenssen88@outlook.com) of via www.vertelpuntuitgevers.be, Standaard Boekhandel en bol.com. Voor meer info: contacteer Dirk Hermans van Vertelpunt Uitgevers of auteur Vicky via 0471/79.07.33 of vicky.lenssen88@outlook.com