Zin om te ‘set-jetten’? Deze tien locaties ken je van televisie

San Domenico Palace Hotel op Sicilië , Italië

Dit hotel op een berg speelt een hoofdrol in het tweede seizoen van The white lotus. In de kamers spelen zich allerlei intriges af en het uitzicht vanaf het terras is werkelijk prachtig. In de reeks komen de plekken Taormina en Noto uitgebreid aan bod, wat menig set-jetter ook op vakantie-ideeën kan brengen.

Venice beach in Californië, Verenigde Staten

De film is nog niet uit, maar in Barbie zijn veel scènes ingeblikt in Venice beach. Hoofdrolspelers Margot Robbie en Ryan Gosling rolschaatsen op de brede boulevard aan het strand en nodigen uit om exact hetzelfde te gaan doen.

Bath, Groot-Brittannië

Veel Bridgerton-scènes zijn gefilmd in Bath. De stad in het Engelse Somerset, ten westen van Londen, staat bekend om zijn prachtige Georgische architectuur. Toeristen kunnen er op Bridgerton-tours gaan en herenhuizen uit de serie bezoeken.

Parijs, Frankrijk

Als je liefde voor Parijs een beetje was afgezwakt, dan heeft de reeks Emily in Paris ze vast weer aangewakkerd. Van de Eiffeltoren tot een typisch terrasje bezoeken om mensen te bekijken: zowat alle straten en pleintjes doen een deeltje Parisienne in je ontwaken.

Cáceres, Spanje

De oude binnenstad van Cáceres in het Spaanse Extremadura, opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO, dient als de belangrijkste filmlocatie in House of the dragon. Superfans van Game of thrones zullen de stad ook herkennen, want de locatie verscheen ook in de originele GOT-serie.

Dubrovnik, Kroatië

De stad is sinds seizoen twee van Game of thrones een prominente filmlocatie en must visit voor elke fan. Hier ligt tenslotte King’s Landing, de hoofdstad van de zeven koninkrijken. De oude stad staat vol filmlocaties. In 2017 werden wel maatregelen genomen tegen extreem massatoerisme.

Tongariro National Park, Nieuw-Zeeland

Deze adembenemende plek biedt alles wat een Lord of the rings-fan wil zien, inclusief mount Ngauruhoe. In de films beter bekend als mount Doom waar veel scènes werden gefilmd. Tours zijn beschikbaar via de toeristische dienst van het land.

Alnwick Castle, Verenigd Koninkrijk

Dit negenhonderd jaar oude kasteel, vlakbij de Schotse grens, doet in de Harry Potter-reeks dienst als Zweinsteins Hogeschool voor hekserij en hocus pocus. Hier heb je niet veel nodig om de hoofdpersonages voor de geest te halen.

Trevifontein in Rome, Italië

Nieuw is La dolce vita niet, maar de Federico Fellini-prent uit 1960 bevat wel de iconische scène waarin actrice Anita Ekberg in de fontein danst. Dat is in het echt niet toegelaten, maar ook vanaf de rand spreekt de locatie tot de romantische verbeelding.

Albuquerque in New Mexico, Verenigde Staten

Fans van Walter White en co kunnen zich inschrijven voor de geprezen Breaking bad-tour. Die wordt georganiseerd door de lokale fans en houdt halt bij 38 locaties, waaronder het huis en appartement van Walter White. Voor fietsers is er Biking bad met routes op maat.