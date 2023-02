Britse celebrity fotograaf kreeg de beroemdste mensen voor de lens: “Hij ging met de jetset op stap”

Van The Beatles tot The Stones, alle James Bonds en stralende Hollywooddiva’s. Het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht toont in de expo Famous hoe de Britse fotograaf Terry O’Neill een pionier was achter de lens.

Een medewerker van het Museum aan het Vrijthof boort gaatjes in de muur. Daarna hangt hij foto’s op, kaarsrecht naast elkaar. Op elk beeld staat Brigitte Bardot. We werpen op dat er ergere jobs zijn op de wereld. De man knikt bevestigend.

Brigitte Bardot op de set van ‘Les Petroleuses’. — © Terry O'Neill / Iconic Images

Bardot is maar één van de vele, vele beroemdheden die Terry O’Neill fotografeerde. Hij was er al heel vroeg bij toen The Beatles en The Rolling Stones muziek begonnen te maken. Een aantal foto’s van hen zal je herkennen als platenhoezen. Ook zijn er beroemde beelden van Elton John- in een veel te korte broek in zijn vestiaire vol kleding en schoenen - en van David Bowie in verschillende fases van zijn caleidoscopische carrière. Alice Cooper fotografeert hij liggend op bed, omsingeld door lege flessen drank en een doodskist. Van Sinatra zijn er talloze foto’s, maar de bekendste is wellicht The Voice op de boardwalk in Miami: badende mensen die naar hem staren als hij langs komt gewandeld, omringd door lijfwachten met maffiosotronies.

Frank Sinatra op de boardwalk in Miami. — © Terry O'Neill / Iconic Images

Naast de muziek waren er de filmsterren. Van Sean Connery tot Daniel Craig: O’Neill fotografeerde alle James Bonds. Hij was op sets aanwezig en toont hoe Connery een balletje golf slaat op de maan op de set van Diamonds Are Forever. En er zijn de vrouwen: Joan Collins, Raquel Welsh, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Liz Taylor… De lijst is lang. Faye Dunaway fotografeert hij aan het zwembad van haar hotel, daags nadat ze de Oscar heeft gewonnen. Kranten liggen om haar heen gespreid: van een beetje enscenering was O’Neill niet vies. Hij was een poos getrouwd met Dunaway en ze kregen samen een zoon.

Actrice Audrey Hepburn op de filmset van ‘Two for the Road’ in Saint-Tropez, 1966. — © Terry O'Neill / Iconic Images

Terwijl ander fotografen focusten op hardere nieuwsitems, richtte O’Neill zijn lens (hij had altijd een kleine, niet opvallende Leica bij) op de cultuur van jongeren: muziek, film, mode. “Terry was een ‘historicus’ die met zijn camera de heropleving en energie van onze revolutie vastlegde”, zei Michael Caine over hem.

Terry O’Neill in maart 2019, een halfjaar voor zijn overlijden. — © ISOPIX

Wat opvalt: het relaxte in de beelden. “Terry O’Neill - een echte joviale Brit - was overal: op feestjes, op filmsets, op concerten, hij ging met de jetset op stap, hij was een van hen”, zegt directeur Erik de Jong van het Museum aan het Vrijthof. “Toen kon dat nog. Je kon nog bij beroemde mensen geraken en er lang genoeg bij vertoeven zodat ze zich op hun gemak voelden. O’Neill kreeg tijd. Nu is die toegang veel moeilijker geworden. Bij de keuze voor de beelden hebben we niet zozeer voor geposeerde foto’s gekozen, maar net die waar die onbezorgdheid en vrolijkheid in naar voren komt. Hij fotografeerde ook politici en Britse royals, maar wij kiezen hier echt voor zijn celebrityshots, een onderdeel van de fotografie waarin hij zonder twijfel een pionier was.”

O’Neill overleed in november 2019 op 81-jarige leeftijd.

‘Famous’, Terry O’Neill, Fotomuseum aan het Vrijthof Maastricht, 4/2 t.e.m. 10/9. Uitzonderlijk gesloten van 18/2 t.e.m. 21/2. Basisprijs: 12,50 euro. Info en tickets: www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl

Bond-actrice Ursula Andress. — © Terry O'Neill / Iconic Images