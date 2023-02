Waar eet … auteur Anja Feliers? “In een vorig leven was ik sowieso een Italiaanse”

Tussen het schrijven en haar job als leerkracht geniet Anja Feliers van haar favoriete adresjes in Bilzen, Lanaken of Maasmechelen.

Met meer dan twintigduizend verkochte boeken per jaar is vrije tijd een schaars goed voor de Bilzense succesauteur Anja Feliers. Na de trilogie ‘Dirty Little Secrets’ en deel 3 van ‘Adembenemend’ werkt ze aan haar elfde psychologische thriller in de reeks rond psychologe Kathleen Verlinden. Tussendoor probeert ze te genieten op deze adresjes.

BaristaBar in Bilzen

“De trendy, maar ook sfeervolle BaristaBar is een plekje waar ik graag even binnen spring tijdens een middagje shoppen in Bilzen. Er is niet alleen een uitgebreide keuze aan koffie en thee, ook de overheerlijke broodjes zijn een extra reden om steeds opnieuw langs te gaan.”

De Commanderie 5 in Bilzen. Open: ma 10-18 uur, di, do, vrij en za 9-18 uur, wo 8.30-18 uur. Info: www.baristabarbilzen.be

© RR

Deuce in Bilzen

“Deuce is voor mij dé plek om tot ontspanning te komen. Naast het schrijven sta ik nog parttime voor de klas en samen met mijn topcollega’s sluiten we hier de werkweek af met een lekker drankje. Keuze genoeg! Vaak gooien we er de beentjes ook los op de afterworkeditie. Deuce is the place to be in Bilzen.”

Zeepstraat 42 in Bilzen. Open: ma, di, wo, do, vrij 10 uur-middernacht, za en zo vanaf 9 uur. Info: www.deuce-fooddrinks.business.site

(lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Oud Gerechtshof in Oud-Rekem

“Ik keer graag terug naar mijn roots in Rekem. Ik deed er inspiratie op voor mijn reeks rond psychologe Kathleen Verlinden. Het sfeervolle Oud Gerechtshof is voor mij ook een stukje nostalgie. Een aanrader voor wie eens echt wil genieten van de delicatessen die op je bord getoverd worden. Kleine, maar oh-zo-fijne keuken.”

Onder De Linden 5 in Lanaken. Open: wo, do, vrij, za en zo 12-23 uur. Info: www.oudgerechtshof.be

© RR

Poortgebouw in Oud-Rekem

“Je mag Oud-Rekem niet passeren zonder een etentje in het Poortgebouw. Op het domein van het tot de verbeelding sprekende kasteel D’Aspremont Lynden ontvangen Mieke en haar team elke gast op de meest hartelijke manier. Bovendien dineer je in een prachtig kader. De gerechten op de kaart zijn altijd verrassend en elke keer is het genieten met een hoofdletter G.”

Groenplaats 1 in Lanaken. Open: za 18-22 uur en zo 12-22 uur. Info: www.poortgebouw.be

© Tom Palmaers

Osteria Cellini in Maasmechelen

“Ik grap weleens dat ik in een vorig leven een Italiaanse moet geweest zijn, want die keuken kan voor mij weinig verkeerd doen. Als je heerlijk én eerlijk Italiaans wilt tafelen, is Osteria Cellini een echte aanrader. Je smaakpapillen worden bij ieder hap getriggerd op de juiste manier en ook qua inrichting is Osteria Cellini een plek om heerlijk te vertoeven.”

Sint-Pietersstraat 46 in Maasmechelen. Open: wo t.e.m. za 12-22 uur. Info: www.osteriacellini.com