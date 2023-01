Kampse senioren wagen zich aan een lesje schermen

Leopoldsburg

Onbekend is onbemind. Met die slogan wilde de gemeentelijke sportdienst van Leopoldsburg de senioren warm maken voor de startnamiddag van de jaarlijkse sportweek. Op vraaag van de senioren zelf gaf de plaatselijke schermclub maandagnamiddag een initiatie in de schermkunst. Een andere nieuwigheid in het weekprogramma is de step aerobic. Via de senior swimclinic kunnen de senioren in het gemeentelijk zwembad aan de hand van tips and tricks hun techniek bijschaven. De sportweek wordt afgesloten met een wandelzoektocht. (sb)