KRC Genk-supporter riskeert 8 maanden cel omdat hij Standard-fan in gezicht stampt

Een Racing Genk-supporter (42) riskeert 8 maanden cel omdat hij betrokken raakte in een gevecht met Standard-hooligans, twee dagen voor de bekerfinale in 2021. Hij stampte een rivaal in het gezicht.

Op 23 april 2021, twee dagen voor de bekerfinale tussen KRC Genk en Standard, zakte een deel van de harde kern van Standard af naar de clublokalen van Genk. Volgens de procureur waren de Genkse hooligans op de hoogte van de opkomst. De groepen verzamelden zich voor het jeugdcomplex en gingen elkaar hardhandig te lijf. “De twee bendes kregen elkaar in het oog en het gevecht startte meteen. Ze gooiden zelfs Bengaals vuurwerk naar elkaar”, aldus de Tongerse procureur. De hooligans zouden ook gewapend geweest zijn met ijzeren staven.

Stadionverbod

Volgens de Tongerse aanklager sloeg de harde kern van Standard al snel op de vlucht. “Omdat de Genkse groep groter was, renden de Standard-fans weg naar hun geparkeerde wagens”, vertelde de aanklager verder. “Maar tijdens die vlucht werd een Luikse man getackeld waardoor hij ten val kwam en slagen kreeg van de grote groep Genkenaars. Het slachtoffer lag weerloos op de grond.” Op dat moment kwam de veertiger in beeld. “Hij rende op het slachtoffer af, sprong met twee voeten van de grond en stampte recht naar beneden op het hoofd van het slachtoffer.”

Enkele buurtbewoners van de Nijverheidslaan, waar het incident zich afspeelde, filmden het gevecht en alarmeerden de hulpdiensten. De Genk-supporter, tevens vader van drie kinderen, riskeert voor zijn gewelddadige actie een celstraf van acht maanden, een geldboete van 1.600 euro en een stadionverbod van drie jaar.

Verrassingsaanval

De advocaat van de veertiger vraagt een werkstraf en stelt dat er geen voorbedachtheid was. Het gevecht zou volgens hem niet afgesproken geweest zijn. “Het ging over een verrassingsaanval door die Standard-supporters”, aldus de raadsman. “Opeens stonden ze daar met ijzeren staven. Als de groep van mijn cliënt niet zelf had ingegrepen, hadden ze geen schijn van kans. Die mensen kwamen van zestig kilometer ver om gewoon wat ruzie te stoken.”

Zijn cliënt, die op de camerabeelden herkend werd, stelde tijdens zijn verhoor dat hij zich inhield en niet met volle kracht heeft gestampt. “Op de beelden lijkt het of hij in het gezicht van die man stampt, maar hij raakt de schouders”, aldus zijn advocaat. “Hij wilde die avond gewoon wat gaan sporten en een pintje drinken maar opeens zit hij midden in een gevecht. Dat was helemaal niet de bedoeling.” Volgens de raadsman waren de verwondingen bij het slachtoffer niet al te ernstig: “Na de rellen werd er op Facebook een bericht gepost over het gevecht. Het slachtoffer reageerde door te zeggen dat ze hem niet te pakken hebben gekregen. Hij lacht er zelf mee.”

De man kreeg volgens zijn advocaat reeds een geldboete van 750 euro en een stadionverbod van meer dan een jaar. Hij kwam zelf niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak. “Een gebrek aan respect”, klonk het bij de Tongerse rechter.

Vonnis volgt op 28 februari.