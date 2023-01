Dronken bestuurder rijdt peperdure Maserati in de prak voor ogen van politie

Een Britse man reed vorig jaar zijn dure sportwagen in de prak toen hij de controle over het stuur verloor en tegen een verkeerslicht knalde. Enkele agenten waren getuige van het ongeval en onderwierpen de bestuurder onmiddellijk aan een ademtest, waaruit bleek dat de man te veel had gedronken. Hij is nu veroordeeld tot een rijverbod van een jaar en hij kreeg een fikse boete. Zijn Maserati – die zo’n 80.000 euro waard was – is total loss.