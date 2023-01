Leraar uit Aalst ontslagen na dealen van drugs aan leerlingen

In Aalst is een leraar van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten ontslagen omdat hij drugs zou gedeald hebben aan minderjarige leerlingen.

Er loopt een onderzoek naar de leerkracht, bevestigt de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). De leraar, die tijdelijk aan de slag was aan de academie, zou cannabis gedeald hebben aan zijn leerlingen. De feiten kwamen vorige week aan het licht en de samenwerking met de man werd stopgezet. De directie van de school lichtte het stadsbestuur in. De politie van Aalst en het parket Oost-Vlaanderen zijn een onderzoek gestart, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel feiten of leerlingen het gaat.