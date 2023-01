Wie naar het ziekenhuis gaat, moet vanaf 2024 e-ID altijd op zak hebben: Jessa test het nu al

“Dit om de derdebetalersregeling mogelijk te maken. Als zorginstelling ontvangen we dan rechtstreeks de tegemoetkoming van de ziekte- of invaliditeitsverzekering. De patiënt krijgt dan enkel nog een rekening van het eventuele remgeld.”

Jessa voert deze werkwijze vanaf nu al in als testfase. “Ze is van toepassing in alle zorgcampussen: campus Salvator, campus Virga Jesse en revalidatiecampus Sint-Ursula in Herk-de-Stad. De meeste patiënten doen dit al, maar voor patiënten van de diensten medische beeldvorming, labo en apotheek wordt het toch even wennen. De registratie met e-ID geldt trouwens ook voor patiënten die vaker naar het ziekenhuis komen voor een langdurige behandeling zoals dialyse, revalidatie, enzomeer. Voor bepaalde groepen van patiënten was het tot nu toe niet nodig om zich met hun e-ID aan te melden aan de kiosken. Zij konden zich rechtstreeks naar de balie van de diensten radiologie, labo of de apotheek begeven waar ze zich vervolgens aanmeldden. Vanaf vandaag verandert deze werkwijze en moet iedereen met z’n e-ID via de kiosk passeren.” (dj)