Pakket met 400 xtc-pillen onderschept in Gents postsorteercentrum: “Bestemd voor Belgische markt”

Geen broeken of hemden gekocht tijdens de solden of een nieuwe gsm, maar 400 xtc-pillen vonden speurders van de federale politie vorige week verstopt in een pakket in een Gents postsorteercentrum. Om welk het gaat, is niet bekend.

Drugs en medicatie

Deze methode wordt door drugsdealers vaak gebruikt om ‘veilig’ hun goedje te versturen. “Dit pakje was bestemd voor de Belgische markt”, verduidelijkt de federale politie. Voor de afzender en de ontvanger volgt nog een gerechtelijk staartje.

Het was niet het enige veracht pakketje die vorige week onderschept werd in het postsorteercentrum. De speurders van de federale politie, de douane en het federaal voedselagentschap vonden ook andere illegale drugs en medicatie terug.

Internationale actie

De actie kaderde binnen een grootschalige grensoverschrijdende actie van de politie- en douane in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België. Het doel was om drugszendingen op de trein, in postpakketten en in verborgen ruimtes in voertuigen te onderscheppen.

1607 voertuigen werden gecontroleerd en 236 personen hadden drugs op zak. Tijdens de actie werden 14 voertuigen in beslag genomen en 12 personen aangehouden. 707 xtc-pillen, 64 joints en 1463 gram cannabis werden door de federale politie onderschept.