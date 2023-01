Opnieuw zoekactie naar vermiste Imane (25) in Zemst, voorlopig zonder resultaat

In Zemst wordt momenteel opnieuw volop gezocht naar de 25-jarige vrouw die zaterdagnacht in de Zenne viel en sindsdien vermist is. Voorlopig is het lichaam nog steeds niet gevonden.

De Civiele Bescherming en politie zijn sinds een paar uur de Zenne aan het uitkammen in de omgeving van de plaats waar de vrouw in het water verdween. Eerst werd gezocht aan een sluis stroomafwaarts waar twee brandweermannen de vrouw ei zo na nog hadden kunnen onderscheppen voor ze plots onder water verdween. Daarbij ging het zoekteam effectief nog in het water om met prikstokken de bodem af te zoeken. Ook de sluis zelf werd helemaal doorzocht, zonder resultaat. Er werden ook drones en een bootje ingezet. De familie van het slachtoffer sloeg alles gade vanaf de kant.

Daarna ging het hogerop naar de plek waar de vrouw in de Zenne was beland, ter hoogte van de Tinelvoetweg. Met drie naast elkaar in het water gaat het zoekteam stap voor stap de Zenne af met prikstokken vooral in de hoop om hier de fiets van de vrouw aan te treffen. De zoekactie is momenteel nog steeds aan de gang. Een heli van de federale politie zoekt ook verderop nog richting Rumst.

