Matthias Casse start zijn seizoen op Grand Slam van Parijs: “Ik zal selectiever zijn in mijn competities”

Vice-wereldkampioen en vice-Europees kampioen Matthias Casse start dit weekend in de Grand Slam van Parijs zijn seizoen 2023 in de stad waar hij over anderhalf jaar olympisch goud te behalen.

“De Grand Slam van Parijs is altijd iets om naar uit te kijken”, zegt de 25-jarige nummer twee van de wereld in de categorie tot 81 kilogram. “Er zijn enorm veel supporters - ook uit België - die zorgen voor een super ambiance bij een judo van het allerhoogste niveau. Ik voel me goed en heb al vaak bewezen dat ik van iedereen kan winnen. Ik kan naar geen enkele wedstrijd vertrekken voor minder dan het podium. Dat is hier niet anders.”

Matthias Casse stond vorig seizoen in zes van de acht toernooien waaraan hij deelnam op het podium. Hij sloot 2022 met een bronzen medaille af met de Masters in Jeruzalem. ‘Na de Masters heb ik een beetje rust gehad om alles wat er tijdens 2022 gebeurd is op een rijtje te zetten en tijd door te kunnen brengen met mijn familie. Ik ben 2023 sterk begonnen met een uitstekende trainingsstage in Mittersil, waar er elke dag meer dan 800 judoka’s op de mat stonden. Ik heb er echt van genoten en heel diep kunnen gaan tijdens de trainingen. Nu ben ik klaar om ook de competities aan te vatten.”

De grote doelen van onze landgenoot zijn niet verschillend van de voorbije seizoenen, alleen is de timing aangepast. “De internationale kalender is dit jaar wat anders dan de andere jaren. Eerst komt het WK in mei, dan de Masters en pas op het einde van het jaar het EK. Dit zijn mijn piekmomenten waar ik telkens in topvorm moet zijn.”

Dit jaar begint ook voor Casse the road to Paris. De Olympische Spelen van 2024 komen in sneltempo dichterbij. “Aangezien ik er goed voor sta in de kwalificatie en mijn enige concurrentie uit België, Sami Chouchi, nu -in een andere categorie vecht om daar zijn selectie af te dwingen, kan ik rustig mijn Road to Paris 2024 opstarten. Ik moet niet te veel competities doen. Dat betekent dat ik selectiever kan zijn en enkel zal verschijnen als ik goed voorbereid ben. Ik ben het ondertussen al gewoon om in Parijs te vechten en het voelt toch een beetje als een thuiswedstrijd. Wel jammer dat het niet in dezelfde zaal als de Spelen is.”

Casse werkt sinds halfweg vorig seizoen onder een nieuwe hoofdcoach: Udo Quellmalz. Die wissel van de wacht heeft door tijdgebrek nog geen grote veranderingen teweeggebracht in de vechtstijl van Casse en dat zal ook niet voor meteen zijn. “Ik heb zeker niet stil gezeten en Damiano Martinuzzi en Udo Quellmalz hebben nog veel informatie en judo die ze aan mij kunnen doorgeven. Het is niet evident om nieuwe technieken tijdens wedstrijden uit te voeren omdat er steeds een risico is om overgenomen te worden als je uitvoering of timing niet perfect is. Het is zeker de bedoeling om tegen de Spelen mijn arsenaal nog uit te bereiden.”