Briljant voor Lea en René in Hasselt

Hasselt

Lea Caelen (87) en René Detilloux (92) hebben zopas hun briljanten bruiloft gevierd. René werkte als technicus in de gloeilampenfabriek Manufacturen Belge de Lampes Electriques (MBLE) in Brussel, en is oud-strijder van de Korea-oorlog, Lea was haute couture-naaister. Het briljanten echtpaar heeft drie dochters en een zoon, vijf kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Ze leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend op een trouwfeest.