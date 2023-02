Ze ziet het overal: mensen die experimenteren met hun seksualiteit. (Half-) open relaties, singles die van lichaam naar lichaam gaan. Ze is er zelf mee gestopt. Want de “casual” seks maakte de leegte nog leger. Relatietherapeute Rika Ponnet suggereert: misschien omdat het nogal paradoxaal is, iets zo intiems als seks “casual” noemen?