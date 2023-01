STVV’er Mathias Delorge op uitleenbasis naar Lierse

Mathias Delorge staat al een tijdje op de poort van het eerste elftal te kloppen bij STVV. Vorig seizoen liet Bernd Hollerbach de aanvallende middenvelder op de slotspeeldag debuteren in eerste klasse met een korte invalbeurt tegen Standard. De zoon van teammanager Peter Delorge leek daarmee vertrokken, maar dit seizoen kwam hij mede door een zware knieblessure niet aan de bak.

Na het vertrek van Christian Brüls hoopte Delorge aan meer minuten te geraken in het eerste elftal van de Kanaries. Maar na de inkomende transfer van Rocco Reitz - een concurrent van Delorge op het middenveld - tijdens deze transferperiode werd duidelijk dat Delorge niet meteen in de plannen van Hollerbach past.

STVV wil de ontwikkeling van de 18-jarige jeugdinternational niet in de weg staan en verhuurt hem bijgevolg tot het eind van het seizoen aan Lierse Kempenzonen. Delorge kon ook naar Italië, maar kiest dus voor de Pallieters. Bij de nummer 5 in 1B komt hij onder meer ex-Kanarie Nils Schouterden tegen. Tom Van Imschoot is er trainer. Na Rein Van Helden, Jarne Steuckers en Robert-Jan Vanwesemael is Mathias Delorge al de derde jonge Kanarie die dit seizoen wordt uitgeleend.