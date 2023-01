23 arrestaties in onderzoek naar matchfixing in Spaans voetbal

Op verdenking van matchfixing zijn in Spanje 23 leden van een vermoedelijk goksyndicaat gearresteerd, onder wie voetballers. Ze zouden wedstrijden gemanipuleerd hebben in Spanje, Gibraltar en Andorra. Dat meldt de Europese politiedienst Europol, die het onderzoek samen met de Spaanse politie en Interpol voert.

Op verdenking van matchfixing zijn in Spanje 23 leden van een vermoedelijk goksyndicaat gearresteerd, onder wie voetballers. Ze zouden wedstrijden gemanipuleerd hebben in Spanje, Gibraltar en Andorra. Dat meldt de Europese politiedienst Europol, die het onderzoek samen met de Spaanse politie en Interpol voert.

De arrestaties vonden plaats in november vorig jaar. In het kader van hetzelfde onderzoek, ‘Operatie Conifera’, werden in 2021 al 21 andere leden van dezelfde criminele organisatie gearresteerd. Er worden momenteel in deze zaak 30 voetbalwedstrijden onderzocht. De matchfixers zouden meer dan een half miljoen euro verdiend hebben.