14 procent meer bezoekers in Genk door Iedereen Donderdagt

De 1 mei-festiviteiten met de O-parade is goed voor 157 procent meer bezoekers voor handel en horeca in het centrum van Genk. — © Chris Nelis

Ook de makersmarkt ROHO is goed voor 11,2 procent meer geïnteresseerden. Dat blijkt uit cijfers gefilterd uit mobiele data. De resultaten werden maandagavond bekendgemaakt tijdens het netwerkevent Connect met handelaars en horeca-uitbaters. Niet geheel onverwacht zijn de 1 mei-festiviteiten goed voor 157 procent meer bezoekers voor handel en horeca in vergelijking met een reguliere zondag en Genk on Stage voor 63 procent. (cn)