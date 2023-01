Voorvechter van Hoeselts dialect Paul Achten ontvangt Lifetime Achievement Award

Hoeselt

In Hoeselt werd zopas de Lifetime Achievement uitgereikt. Die eer viel te beurt aan Paul Achten.

“Een Lifetime Achievement Award is voor mensen die zich heel hun leven lang verdienstelijk inzetten”, legt cultuurraadvoorzitter Marc Hellemans uit. “Dat heeft Paul Achten zeker gedaan, zowel voor cultuur als voor Hoeselt in het algemeen. Paul is vooral gekend als voorvechter van het Hoeselts dialect met zijn Hôesëltsë Diksjënêer, een dikke pil van 500 bladzijden. Maar hij was ook betrokken bij enkele Hoeseltse revues, missen in het dialect, de koren Horlecante en de Demerklokjes. Recent fleurden zijn Hoeseltse spreekwoorden - zoals ‘Ich ben huin geen kroezel jod’, wat zoveel betekent als ‘ik heb vandaag geen conditie’ - ook nog het parcours van loopwedstrijd Hoeselt Run op.”(frpe)