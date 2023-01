Genk investeert drie miljoen in verbetering van fietsinfrastructuur

Het gaat om twee maatregelen van een hele reeks waarvoor drie miljoen euro wordt vrijgemaakt. “De focus zal vooral op fietsen liggen”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans. “We merken dat de fiets een almaar prominentere rol speelt in ons verkeer. Om dat te blijven aanmoedigen, willen we ook zorgen dat ons netwerk optimaal blijft. Dat vergt aanpassingen, nieuwe verbindingen en onderhoud.”

De stad trekt voor het investeringsdossier 2,4 miljoen euro uit. “De rest krijgen we via verschillende subsidiekanalen”, gaat Kriekemans verder. “De werken worden uitgevoerd in wat je kan beschouwen als drie grote werven. Dat zijn fietsstraten in schoolomgevingen, woon-werkverkeer richting Genk-Zuid en een fietsveilige Europalaan.”

“Ons netwerk aan fietsstraten breiden we uit in de Mispadstraat, de Jan Habexlaan en mogelijk ook de Halveweg.” Karel Kriekemans, schepen van Mobiliteit

Parking aanpassen

Eén van de meest opmerkelijke ingrepen is de aanpassing van de parking aan de Reinpadstraat vlak aan het centrum van Genk. “We gaan die parkeerzone herinrichten”, gaat Kriekemans verder. “Zodanig dat het voor de fietser veiliger wordt en dat er ook meer parkeerplaatsen ontstaan. Dat laatste is nodig om het aantal parkeerplaatsen dat verloren gaat bij de herinrichting van de Evence Coppéelaan op te vangen. De Reinpadstraat als fietsstraat stopt nu aan de Hospitaalstraat. We willen die doortrekken tot aan het centrum.”

“Daarnaast gaan we ons netwerk aan fietsstraten verder uitbreiden in de Mispadstraat en de Jan Habexlaan. Mogelijk ook in de Halveweg, maar dat weten we pas na de evaluatie van de verkeersplannen voor Genk-Midden”, zegt Kriekemans. “Het zijn allemaal trajecten waar zich veel kinderen op weg van en naar de scholen begeven. Nog voorzien we een duidelijk zichtbare fietsverbinding tussen de rotonde van de Europalaan en het station met het Fietspunt. Nu is er tussen de busbanen en de appartementen één grote open vlakte. Tenslotte gaan we ook investeren in tal van herstellingswerken die ons volledig fietsnet optimaal houden.”

