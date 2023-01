Leerlingen de Moppies brengen ‘#LikeMe’-liedjes tot leven in eigen musical

Bilzen

De Kimpel in Bilzen veranderde afgelopen weekend in een ware poptempel. De leerlingen van de stedelijke basisschool De Moppies uit Mopertingen brachten er hun daverende musical Mop Pop. “Alle liedjes in de musical komen uit de #LikeMe-afleveringen”, vertelt juf Sare. “Het zijn eigentijdse covers van bekende Vlaamse klassiekers.”

De school uit Mopertingen zorgde voor een wervelend spektakel — © RR

Naast een generale repetitie die druk bijgewoond werd door andere scholen, brachten de jongens en meisjes nog twee succesvolle uitverkochte opvoeringen. Fanfare De Lauwerkrans zorgde voor een muzikale pauze en bracht in de zaal ook het slotnummer ten gehore.

“We hebben de musical groots aangepakt met meerdere hoofdrollen”, zegt directeur Barbara Schoof. “Hierdoor heeft eigenlijk bijna het volledige zesde en vijfde leerjaar een rol in de show. De musical bestaat uit een toneelvoorstelling afgewisseld met veel muziek en dansjes opgevoerd door de hele school.” Voor de jonge acteurs was het optreden heel spannend. “We hebben zo’n vier maanden geoefend”, vertelt Anna Meers (11). “Optreden in de musical was super leuk. Misschien wil ik nog wel vaker op een podium staan.” (joge)