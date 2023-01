Bilzen

In Bilzen zijn een 25-tal onthaalouders van Ferm de straat opgekomen om hun bezorgdheid kenbaar te maken. “Het is het moment om duidelijk te onderstrepen dat het hoogdringend is dat het beroep van onthaalouder en kinderbegeleider erkend wordt.” De actievoerders droegen vleugeltjes onder de noemer ‘Geef de kinderopvang terug vleugels’.