Prins Alain en prinses Brenda uit Bilzen geven aftrap op voetbalwedstrijd

Beverst

Bij voetbalclub KEWS Schoonbeek-Beverst verliep de aftrap van de wedstrijd tegen Nijlen afgelopen weekend wat anders dan normaal. “Sinds kort is een bestuurslid van het carnaval ook aangetreden bij onze club”, zegt Peter Claesen. “Dat was een mooie gelegenheid om een stunt uit te halen.”

Stadsprins Alain I en jeugdprinses Brenda I van de stadsraad van Bilzen trokken in vol ornaat naar de middenstip van het voetbalveld in het sportpark Hereveld. De aftrap werd onthaald op een luid applaus. “Ze deden dat geweldig goed. En het geeft het begin van de wedstrijd alvast een feestelijke voorzet”, lachen enkele supporters. De wedstrijdbal scoorde tot driemaal toe voor groen-wit. “Helaas hebben we dan de wedstrijd een beetje weggegeven en werd het uiteindelijk 3-3”, zucht Claesen.

Voor de Prins en Prinses wordt het een druk carnavalsseizoen. Met als uitschieter de stoet in Bilzen op zondag 26 februari. (joge)