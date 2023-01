Wat een carrièreswitch! BMX-legende Elke Vanhoof trekt naar EK als... sprintster: “Op de piste moet je niet door de lucht zweven”

Wat doe je als je als leading lady op je 31ste alles al hebt gezien in het BMX? Op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen. En zo staat Elke Vanhoof volgende week aan de start op het EK baanwielrennen. In de teamsprint, een nieuw project van Belgian Cycling. Van een carrièreswitch gesproken. “Ik ga beide disciplines combineren, wie weet zelfs op de Olympische Spelen in Parijs.”