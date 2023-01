Grote stroomonderbreking in Bilzen opgelost

De stroom viel dinsdagvoormiddag vanaf 10 uur uit in het centrum van Bilzen, maar ook de deelgemeentes Eigenbilzen, Waltwilder, Mopertingen, en Klein-Spouwen. In het centrum werd het probleem na tien minuten opgelost. Rond 11.15 uur was er ook in de rest van Bilzen weer stroom. joge