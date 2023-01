Jens Dendoncker na de breuk met Lauren Versnick: “Vrouwen die zich aan mijn voeten werpen? Ik merk daar niks van”

Vrijdag start het nieuwe seizoen van The masked singer, met dit jaar Jens Dendoncker als presentator. Nog meer bekendheid dus. “Toch werpen vrouwen zich niet aan mijn voeten”, vertelt hij in Dag Allemaal.

In Dag Allemaal deze week blikt Jens Dendoncker vooruit op de personages uit de nieuwe reeks The masked singer. Bij het personage Foxy Lady gaat het even over seks en succes hebben bij vrouwen, want sinds de breuk met Lauren Versnick is Jens weer vrijgezel. Of bekendheid erotiseert? “Als ik verliefd word op iemand, moet ik het hebben van smeken. Gewoon heel lief vragen: Wil je alsjeblieft een keer iets met mij gaan drinken? Verleidingstechnieken heb ik niet, ik ben ook niet sluw en listig (...) Ongetwijfeld zullen knappe mensen die ook nog eens wat bekend zijn extra aantrek hebben, maar het is zeker niet zo dat de vrouwen zich bij bosjes aan mijn voeten smijten. In de verste verte niet.”

Dendoncker vertelt nog dat hij zich mentaal momenteel goed voelt. Hij werkt aan een boek over angsten en epilepsie. Verder is hij nog bezig met de voorbereiding van het nieuwe tv-programma Wie zoekt die wint en met een nieuwe comedy-voorstelling.

Over wie in de pakken van The masked singer zit, zegt hij alleen: “Ik ben een aantal keer geschrokken bij de ontknoping en heb vaak gedacht: hoe heeft die dat geregeld gekregen?”