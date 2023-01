Man zwaargewond nadat boom tijdens kappen op zijn hoofd valt in Oudsbergen

Aan de Rietenstraat in Wijshagen (Oudsbergen) is dinsdagvoormiddag een zwaar ongeval gebeurd in een bosje waar bomen gekapt werden. Een boom viel op het hoofd van een man. Hij werd zwaargewond afgevoerd.

Het ongeval gebeurde rond 9.45 uur in een bosje dat achter de woningen in de Rietenstraat ligt. Een aantal mannen waren er dode bomen aan het kappen. Maar toen een van de bomen omviel, kreeg een man uit Oudsbergen die op zijn hoofd. De brandweer Noord-Limburg en een mug-arts kwamen ter plaatse. Omdat de ziekenwagen niet tot in het bos geraakte, werd de man een 200-tal meter gedragen tot aan de ambulance. Daar kreeg hij de eerste zorgen, waarna hij zwaargewond werd afgevoerd naar het ZOL in Genk. rdr/siol