Taartjes én toasts: kattencafé MAU in Genk wordt ook vegan lunchspot: “Schot in de roos”

Het populaire kattencafé MAU in Genk serveert voortaan ook vegan lunch, naast taart, gebakjes en custom cakes. Volgers uitbaters Yeliz en Dries werd de vraag van de klanten steeds groter: “Onze mediterraanse panini was op dag één al een schot in de roos.”

MAU, het eerste kattencafé in Limburg, serveert intussen al twee jaar specialty coffee en veganistisch gebak. Vanaf nu kan je ook lunchen terwijl de katten van MAU je gezelschap houden of een dutje doen op je schoot. “Na heel wat wikken en wegen hebben we besloten om ons focus te vergroten”, zegt Yeliz Gijbels, die het kattencafé samen met haar partner Dries Clijsters uitbaat. “Klanten zullen lunch kunnen bestellen van 11 tot 16 uur en ik zal in de keuken staan.”

Smoothiebowls

“Momenteel staat er een mediterraanse panini met vegan kip, aubergine, gegrilde paprika en zongedroogde tomaat op het menu, die op dag één meteen een schot in de roos bleek. En eentje met gegrilde groenten en falafel. Dat zijn lunchspecials die om de zoveel tijd zullen wisselen. Daarnaast serveren we ook enkele slaatjes, pasta’s, toasts en een soep van de dag. Voor wie liever iets koud heeft, hebben de smoothiebowls. En we blijven natuurlijk ook gebak aanbieden.”