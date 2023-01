Amper drie dagen na Omar Achadoud (33) overlijdt ook z’n vader Mbark (80): “Veel om te verwerken”

Het plotse overlijden van Omar Achadoud sloeg afgelopen weekend in als een bom. De 33-jarige voetballer van Houthalen La Baracca (2de nationale futsal) en Future Winterslag (vierde provinciale) stierf in z’n slaap na een woelige periode. Twee weken eerder was hij vader geworden van een zoontje, maar daarna moest in allerijl z’n ernstig zieke vader vanuit Marokko naar België repatriëren. Omar was nog maar net thuis, toen hij ’s nachts in z’n slaap overleed.

“Mijn schoonvader was erg op de sukkel en had Alzheimer”, vertelt Munir, de schoonbroer van Omar. “Toch ging hij nog regelmatig samen met z’n vrouw voor zes maanden naar Marokko. Omdat mijn schoonmoeder haar been gebroken had, wilden ze echter vervroegd terugkeren. Maar op de luchthaven heeft mijn schoonvader, die al langer ziek was, iets gekregen en is hij in allerijl naar het ziekenhuis gebracht.”

Daar was al snel duidelijk dat de situatie van de 80-jarige Mbark Achadoud er niet goed uitzag. Net daarom zakten drie van z’n vijf kinderen naar Marokko af. “Omar wilde z’n vader graag terug in België krijgen, omdat de zorgen hier beter zijn”, zegt Munir. “Dat was niet eenvoudig, maar het is uiteindelijk wel gelukt.”

Toch vreesden de artsen toen al dat Mbark niet lang meer te leven zou hebben. Maximum een week, zo werd voorspeld bij z’n vertrek in Marokko. Iets wat Omar zich erg aantrok. Vrijdag liet hij aan z’n coach weten dat hij zondag liever niet speelde, omdat hij te veel stress had. Mogelijk werd die stress hem fataal. In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed Omar plots in z’n slaap. Drie dagen later, op maandag, volgde een tweede zware klap voor de familie, nadat ook Mbark z’n ogen sloot. “Het is ongelooflijk wat we op korte tijd allemaal te verwerken krijgen”, zegt Munir. “Ook de grootmoeder van Omar, die in Marokko woont, is twee weken geleden overleden. Mijn schoonmoeder verliest dus op korte tijd haar moeder, man én zoon. Het is veel ineens dat we moeten verwerken.”

Omar en z’n vader Mbark worden woensdag samen begraven. De plechtigheid gaat door in de Islamitische Moskee in Houthalen en start om 13 uur met het gebed.