Echt of in scène gezet? Vader filmt hoe haai uit het water springt en zoon bijt

Een Australische jongen toonde trots de vis die hij had gevangen tijdens het speervissen met zijn vader, maar had niet gezien dat er een haai op de loer lag. Manni (8) kreeg een beet van het roofdier dat het op zijn forel had gemunt, maar de tanden van de vis kwamen niet door zijn wetsuit. De video van het incident is al talloze keren bekeken en haalde het ook het televisienieuws in Australië, maar krijgt ook veel kritiek. Heel wat mensen vermoeden dat de beelden in scène werden gezet met een dode of valse haai om het visbedrijf van de vader van Manni te promoten. “Onmogelijk”, reageert vader Radwan. “Iedereen die ooit al gedoken heeft, weet dat haaien altijd op de loer liggen.”