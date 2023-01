Red Lions opnieuw in België na zilver op WK: “Hard terugslaan! En dat mag met olympisch goud”

LEES OOK. Waarom de Red Lions zich ongerust moeten maken richting Olympische Spelen in 2024

Nadien stond er in de Skyhall een ontvangstmoment gepland, in aanwezigheid van vrienden en familie. Ook eerste minister Alexander De Croo (Open VLD), minister van Sport van de Franse Gemeenschap Valérie Glatigny (MR), BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive en BOIC-CEO Cédric Van Branteghem tekenden present.

Felix Denayer met de breedste glimlach. — © BELGA

De Belgische hockeymannen waren titelverdediger in India en hadden op een verlenging van de wereldtitel gehoopt. Na afloop van de nipt verloren finale tegen Duitsland was er dan ook sprake van gemengde gevoelens. “Als je de beste ploeg van de wereld bent en zo’n palmares hebt, is ontgoocheling normaal”, stelt Van Branteghem.

“Zeker voor de sporters is dat heel zuur. Ik ken dat gevoel zelf ook. Maar we mogen niet vergeten wat voor een historische prestatie dit weer is. Al vijf jaar zijn ze aan een ongelooflijk palmares bezig. Voor hen kan het misschien geen kwaad om weer eens te voelen wat het is om te verliezen, om nadien nog harder terug te slaan. Dat mag dan over 500 dagen op de Olympische Spelen in Parijs zijn. Dan hopen we natuurlijk op goud.”

Vier jaar geleden kroonden de Belgische mannen zich voor het eerst tot wereldkampioen, toen na winst tegen Nederland. Een jaar later volgde Europees goud voor eigen publiek in Antwerpen en in 2021 olympisch goud in Japan. “Wat zij presteren is absolute top. Ik denk dat er geen andere ploegsport ook maar in de buurt komt, zelfs niet onze Rode Duivels. Dit is de echte Gouden Generatie, ook al is het moeilijk om ploegsporten te vergelijken. Los daarvan, als je olympisch kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen geweest bent, praat je over het allerhoogste. Dan heb je het over de Nafi Thiams van deze wereld, maar dan in de ploegsport. Dit is historisch en ik ben er zeker van dat het verhaal nog niet uitgeschreven is.”

Vincent ‘The Wall’ Vanasch heeft handen te kort. — © BELGA

Later dit jaar volgen de Europese kampioenschappen, in de zomer van 2024 zijn er de Spelen in Parijs. “De sport evolueert, de ploegen evolueren. Nederland heeft een jonge ploeg, Duitsland is sterk. In het proces richting de Olympische Spelen is het goed die ploegen tegen te komen, op het hoogste niveau te spelen en soms is te moeten verliezen. Ze hebben zoveel ervaring, wilskracht... We hebben er alle vertrouwen in dat ze het op het juiste moment nog wel eens zullen doen.”